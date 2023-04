Herzogenburger auf Reisen

Ziel des jüngsten Tagesausfluges des Pensionistenverbandes war die Oststeiermark, wo das erste Ziel der „Steirische Petersdom“ in Pöllau war. Die Erbauer der Kirche haben den Grundriss und den mächtigen Kuppelbau dem römischen Vorbild nachempfunden, sie zählt zu den größten Kirchen der Steiermark und ist mit einer Kuppelhöhe von 42 Metern und ihren 54 Fenstern mit über 400 Quadratmetern Fläche rund ein Drittel so groß wie der Petersdom.

Am Nachmittag ging es durch die „Steirische Apfelstraße“ nach Puch bei Weiz in den Obsthof Wilhelm, wo nicht nur Obst – es werden dort unter anderem 16 Sorten Äpfel angeboten –, sondern auch die vielen Obstbrände verkostet wurden. Außerdem machte man einen Blick zu den Apfelmännern, die den „Abakus“ destillieren, von dem jedes Jahr 1.444 Flaschen verkauft werden. Interessant fanden die Herzogenburger die Firmenphilosophie des Obsthofes, die lautet: „Unsere Äpfel sind wie junge Mädchen – drücke sie erst, wenn sie Dir gehören“.

Der nächste Tagesausflug am Mittwoch, 10. Mai, führt ins Mamuz-Museum nach Asparn an der Zaya, am 14. Juni wird der zweitgrößte Rosengarten Niederösterreichs in Pitten besucht – und die Fünf-Tagesfahrt von 18. bis 22. Juni geht nach Rothenburg ob der Tauber und Würzburg. Hier sind noch freie Plätze vorhanden – Infos bei Franz Leithner unter 0699/12620733.

