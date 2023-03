Herzogenburger Pensionisten machten Ausflug ins Dirndltal

Einen schönen aber auch interessanten Tagesausflug machten die Pensionisten ins Pielachtal. Dort stehen die vielen Dirndlsträuche derzeit in voller Blüte. Das Tal heißt daher auch Dirndltal. Auch das Modellbahnmuseum in Kirchberg und der Hof der Familie Gram in Ober-Grafendorf luden zur Besichtigung ein.

Die imposante Modellbauanlage im Kirchberger Bahnhof, die im Maßstab 1:87 auf über 100 Quadratmetern den durchgehenden 30 Kilometer langen Abschnitt der Mariazellerbahn-Bergstrecke von Laubenbachmühle bis zur Erlaufklause und den Bahnhof Kirchberg mit der Ruine Weißenberg naturgetreu nachgebaut zeigt, lässt alle Modellbaufans höherschlagen und ist absolut sehenswert.

Vom Skywalk bei der Kirchberger Kirche, wo man einen beeindruckenden Panoramablick ins Dirndltal hat, ging es weiter nach Ober-Grafendorf. Dort wurde zuerst das Fernheizwerk besucht und dann der Hof der Familie Gram, dessen Geschichte sich bis ins Jahr 1888 zurückverfolgen lässt – und auf dem nun Essig, Öle und Sirup produziert werden. Abschluss des Ausflugs war dann im Stanihof in Poppendorf.

Der nächste Tagesausflug führt am Mittwoch, 19. April, in die Oststeiermark, wo unter anderem in Pöllau der „Steirische Petersdom“ besichtigt wird.

