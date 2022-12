Traismauers Schuldirektor: Nach 20 Jahren ist nun Schluss

Werbung

Mit Ende November ist der Direktor der Neuen Mittelschule als auch der Volksschule Traismauer, Oberschulrat Gerhard Beitl, offiziell von den Schülern, dem Lehrerkollegium, den Schulwart-Teams und den Elternvereinsvertretern verabschiedet worden. In einer Feierstunde erfolgte die Verabschiedung in der gemeinsamen Turnhalle der beiden Schulen.

Im Schuljahr 2002/2003 übernahm Gerhard Beitl nach 23 Jahren Lehrertätigkeit in Böheimkirchen die Leitung der Hauptschule Traismauer. „Es war gesamt gesehen eine fordernde und doch sehr schöne Zeit, die ich an den Schulen in Traismauer verbringen durfte. Vor fünf Jahren übernahm ich auch die Schulleitung der Volksschule Traismauer“, so der scheidende Direktor in seiner Abschiedsansprache.

Die vergangenen fünf Jahre seien eine besondere Herausforderung gewesen: „Ich musste rasch feststellen, dass eine Volksschule etwas anders funktioniert als die Hauptschule oder eine Mittelschule. Die Entwicklung der Schule in den vergangenen zwei Jahrzehnten und auch die Anforderungen, denen man sich stellen musste, waren enorm.“

Der Pensionsübertritt ist für den scheidenden Direktor dennoch kein schwerer Schritt. „Sicherlich bedeutet dies einige Änderungen im Tagesablauf, aber jetzt habe ich auch endlich mehr Zeit für die Familie und die Hobbys. Einige Vorhaben wurden zurückgestellt, nun ist die Zeit dafür gegeben“, so Gerhard Beitl abschließend.

Renate Obritzberger ist interimistische Leiterin

Im Rahmen der Abschiedsfeier wurde der Werdegang des Direktors mit einer Powerpoint-Präsentation chronologisch dokumentiert. Zum Abschluss erfolgte die Danksagung an die jahrelangen Wegbegleiter, angefangen von den Lehrerkollegen bis hin zum Schulwarte- Team. Eine große Unterstützung war die Mitarbeiterin in der Direktion, Gabriele Plott, die sich seit eineinhalb Jahren um den administrativen Teil der Schulverwaltung kümmert und somit für eine wesentliche Erleichterung in der Schulleitung verantwortlich zeichnete.

Zum Abschluss der Feierlichkeit wurde die Leiterin der Allgemeinen Sonderschule Stollhofen, Renate Obritzberger, als vorübergehende Leiterin der Volks – und Mittelschule präsentiert. Im Jänner 2023 sollte die Entscheidung fix sein, wer künftig die beiden Schulen leiten wird. Mit einer abschließenden Lehrerkonferenz beider Schulen endete der letzte Arbeitstag im Berufsleben von Gerhard Beitl.

