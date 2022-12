„Advent im Hof“: Mehr als nur ein Ersatz

Die als Ersatz für entfallenen Ball initiierte Veranstaltung „Advent im Hof“ war ein großer Erfolg. Kommandant Christoph Eigner: „Alles in allem war es eine wunderschöne, entschleunigte Veranstaltung, die wir nächstes Jahr gerne wiederholen werden.“ Beginn war am Nachmittag, wobei sich mehrere Aussteller gefunden haben, so konnte man unter anderem diverse Marmeladen, Liköre, Schnäpse, Holzschnitzereien, Taschen aus einer Kombination aus Holz und Stoff oder verschiedene Skulpturen aus Stein kaufen.Für das leibliche Wohl wurde durch die Feuerwehr Perschling mit „Fetzenlaberl, Leberkäsesemmeln, Spiralis und Maroni sowie Glühmost, Glühwein, Kinderpunsch „Heißer Franzl“ und natürlich auch antialkoholischen Getränken gesorgt.

Abends spielte eine Bläsergruppe des Musikvereins Kapelln unter der Leitung von Obmann Christoph Berger für etwa eine Stunde Weihnachtsmusik. Für kleinsten Gäste wurde Basteln mit Kindern sowie Schmieden mithilfe einer Feldesse angeboten.

