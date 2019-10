Bereits zum 38. Mal lud der Verein für Kultur- und Ortsbildpflege, die Ortsgemeinschaft Perschling zum Familienwandertag ein.

Dabei musste man eine zehn Kilometer lange Wanderstrecke bewältigen, die zur Aussichtsplattform Andreas-Warte in Rassing führte. Los ging es am Nachmittag am Sportplatz in Perschling, wo dann gleichsam im Ziel der Abschluss im Veranstaltungszentrum der Ortsgemeinschaft gefeiert wurde.

Bei Schätzaufgabe des heurigen Jahres galt es, möglichst genau die Anzahl der Schrauben und Nägel zu erraten, die nach zahlreichen Veranstaltungen im Veranstaltungszentrum (VAZ) zurückgelassen und allesamt von Obmann Franz Riegl im Frühjahr eingesammelt und entfernt worden waren.

Es gab gleich fünf Gewinner

Fünf Sieger überraschten auch Obmann Franz Riegl, der die Preise schließlich mithilfe des Loses an die fünf Gewinner verteilen konnte.

Mit Gulaschsuppe, Bier, Wein und Sturm aus der Region fand der Familienwandertag sein gemütliches Ende.