Feuerwehr-Übung: Kinder vermisst

Am vergangenen Freitag fand eine große Übung in der Volksschule Perschling statt. Übungsannahme war ein Brand im Untergeschoß. Die Räumung der Volksschule durch die Klassenlehrkräfte erfolgte vorbildlich, allerdings galten drei Kinder und der Schulwart als vermisst. Atemschutztrupps der drei Feuerwehren der Gemeinde, Langmannersdorf, Murstetten und Perschling, suchten im verrauchten Gebäude die Vermissten, brachten sie über ein Fenster ins Freie und bargen den „verletzten“ Schulwart. Bei der Besprechung der erfolgreichen Übung durch Einsatzleiter Christoph Eigner (Kommandant der Feuerwehr Perschling) und den Kommandaten Hans Peter Luger (Langmannersdorf) und Dominik Dorner (Murstetten) wurde auf die Wichtigkeit der Verständigung der Feuerwehr durch das Lehrpersonal verwiesen, da ein Brandalarm in der Schule nicht automatisch an die Feuerwehr weiter geleitet würde. Zum Abschluss der Übung inspizierten die Schüler die Tanklöschfahrzeuge.

