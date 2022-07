Feuerwehrfest war gut besucht

Werbung

Endlich konnte nach zweijähriger Pause wieder ein Feuerwehrfest am Sportplatz in Perschling stattfinden. Der Freitagabend war mit Partyzelt und Discomusik vor allem von Jugendlichen gut besucht, der Samstag diente dem 36. Gemeindesporttag und dem Kinderspielefest.

Am Abend sorgte „Soundsturm“ für Tanzmusik. Der Sonntag begann traditionell mit einem Frühschoppen der „Perschlingtaler Dorfmusik“ und schloss abends mit der Verlosung der Tombola, deren Hauptpreis, ein Wochenende in Paris für zwei Personen, an einen Gast aus Wien ging. An allen drei Tagen sorgten die Feuerwehrmitglieder und freiwillige Helfer für perfektes Essen und gute Getränke. Der Reinerlös wird für die Anschaffung von Einsatzbekleidung verwendet werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.