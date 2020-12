Zunächst stehen die Einnahme der Aufschließungsabgaben für Grundstücke im Gewerbepark und die Übernahme der Ortsdurchfahrt Winkling in der Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde auf der Tagesordnung. Nach dem Beschluss für die Einhebung der Schulungsbeiträge für Kommunalpolitiker und Nachwuchskräfte für 2021 bis inklusive 2025 geht es um die Vergabe eines Bauplatzes in der Mitterfeldgasse, eine Straßengrundabtretung an das öffentliche Gut sowie um Eintragungen von Wiederkaufsrechten und Vorkaufsrechten.

Vor dem letzten nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt steht noch die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes an.