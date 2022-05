Mostviertler Feldversuche: Darf es ein Pilz sein?

Werbung

Für alle Feldversuche-Fans, die sich gerne vegetarisch ernähren, bringt der kommende Monat einen echten Höhepunkt: Mike Nährer kocht am Donnerstag, 9. Juni, in Perschling mit den feinen Pilzen der Firma Vitus auf.

Diesmal geht es bei Mike Nährer um Schwammerl – und zwar um jene, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören. Gemeinsam mit der Firma Vitus („Schwammerlprinzen“) präsentiert der Haubenkoch im Rahmen eines Sechs-Gänge-Menüs, wie vielfältig die unterschiedlichen Schwammerl, von Shiitake bis Austernpilz, in der Mostviertler Küche eingesetzt werden können; natürlich auch dieses Mal wieder mit dem einen oder anderen kulinarischen Überraschungsmoment.

In Perschling werden ausschließlich Bio-Pilze produziert; bester Nährboden für einen Feldversuch der besonderen Art und eine spezielle Herausforderung für Mike Nährer. Er hat sich unter anderem den „Pom Pom Blanc“ vorgenommen - eine seltene Pilzart, die in ihrer Vielfältigkeit schon in der Vorbereitung restlos überzeugt. Sogar im Dessert finden sich die Pilze an diesem Abend wieder. Wer bei der Premiere dieses vegetarischen Feldversuchs am Firmengelände der „Schwammerlprinzen“ dabei sein möchte, sollte schnell sein: Die Plätze sind wie immer begrenzt.

Kostprobe, Besichtigung und Schwammerlernte

Auf die Gäste wartet ein außergewöhnliches Feldversuche-Menü mit Schwammerl-Kostprobe, Produktionsbesichtigung und Schwammerlernte. Die passende Weinbegleitung kommt diesmal vom Winzer Matthias Altmann aus Trasdorf.

Mike Nährers Weine aus den „Vergessenen Gärten“ – ein im Rahmen der Feldversuche initiiertes Projekt, das dem Gastgeber des Abends ganz besonders am Herzen liegt, werden ebenfalls eingeschenkt.

