Perschling Schwibbogen für Jung-Ehepaar

Stefan Kuntner (Vierter von rechts) organisierte mit der Dorfjugend das Aufstellen des Schwibbogens für Thomas Rauschmayer und Yvonne Gugerell (vorne, knieend). Foto: privat

A ls Vorbereitung der Hochzeit von Thomas Rauschmayer und Yvonne Gugerel setzte die Dorfjugend in der Bachgasse in Perschling dem Brautpaar am vergangenen Mittwoch einen Schwibbogen.