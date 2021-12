Aufregung in Kapelln: Bank schließt, Bankomat übersiedelt

Die Verbitterung in Kapelln war groß, als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass die Raiffeisenbank Ende September ihre Pforten in der Marktgemeinde endgültig schließen wird.

Mitte des Jahres war die Zahl der Öffnungstage der Filiale von zwei auf einen reduziert worden, doch diese Lösung hält nun auch nicht lange. „Wir verlieren nicht nur eine Bank, sondern eine Institution“, stellte Bürgermeister Alois Vogl betrübt fest.

Nun ist diese Verbitterung ein Stück gewachsen. Denn auch der Bankomat wird abgebaut. Hatte es zunächst geheißen, er werde beim Nahversorger situiert, stimmt das zwar, doch gemeint ist nicht der Nahversorger „Summsi‘s Frischetreff“ in Kapelln, sondern „Land lebt auf“ in der Nachbargemeinde Perschling.

„So haben wir das auch immer klar kommuniziert“, hält Geschäftsleiter Direktor Thomas Schauer von der Raiffeisenbank Region St. Pölten fest.

„Es ist ein harter Schritt, wir wissen es selbst, die Sache ist auch sehr emotional“, so Schauer weiter.

Höhere Frequenz in Perschling erwartet

Was spricht nun gegen Kapelln, warum sperrt die Bank zu, warum kommt der Bankomat weg? „Viele Kapellner nutzen bereits jetzt die Angebote in Böheimkirchen und Herzogenburg, wo es Vollservicestellen gibt. Mitarbeiter Ronald Marton wird übrigens ab Oktober 2022 den Kunden in Herzogenburg zur Verfügung stehen. Auch die Bankstelle in Pottenbrunn wird von Kapellnern gerne frequentiert“, weiß Schauer.

Man sei bewusst sehr früh mit dieser Entscheidung an die Öffentlichkeit gegangen: „Damit haben wir genug Zeit, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, um die beste Lösung zu finden.“

Der Bankomat in Perschling ist keine neue Überlegung. „Im Zuge der Schließung der Filialen Murstetten und Weißenkirchen kam diese Idee auf. Sie wurde von uns aber verworfen, da ja Kapelln zur Verfügung steht.“

Nach dem Wegfall von Kapelln kommt plötzlich wieder Perschling ins Spiel. Mit dem Vorteil, dass es bei „Land lebt auf“ mit Tankstelle und Café eine weitaus höhere Frequenz gibt. Und: Die Firma selbst wird den Cash-Recycler nutzen, dort also einzahlen, was auch ein Aspekt ist, den Bankomaten gegenüber vom Betriebsgebiet zu installieren.

Einer der ersten, der auf die Übersiedlung nach Perschling aufmerksam machte, ist NÖN-Leser René Schmied vom Ingenieurbüro „das leitwerk“ in Kapelln: „Das Thema lässt die Emotionen der Kapellner Bürger hochgehen“, sagt er. Gleichzeitig weiß Schmied: „Uns hilft nur ein Weihnachtswunder.“