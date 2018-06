Die Gemeinden Perschling, Würmla und Kapelln arbeiten schon auf vielen Ebenen schon bestens zusammen, etwa beim Musikschulverband oder bei der Betriebsgebietsentwicklung. Deshalb haben sich die Bürgermeister Reinhard Breitner, Anton Prisching und Alois Vogl zusammengetan und in Schloss Thalheim einen geeigneten Ort für eine große Veranstaltung gefunden. Unter dem Motto „Klimawandel und Retention: praktische Lösungsansätze“ fand eine ganze Reihe von Fachvorträgen statt.

Dazu konnten zahlreiche Experten gewonnen werden, die unter dem Dach der „Zenebio“ zusammenarbeiten. „Zenebio“ steht für „Zentrum für nachhaltige Entwässerungssysteme auf biologischer Basis“.

Dazu begrüßen konnte Kapellns Bürgermeister Alois Vogl in Vertretung der Veranstaltergemeinden nicht nur zahlreiche Planer, Ziviltechniker und Formenvertreter, sondern auch Schüler, etwa den dritten Jahrgang der HTL Krems (Abteilung für Bautechnik/Tiefbau) mit Direktor Andreas Prinz oder den dritten Jahrgang der HLUW Yspertal (Ausbildungszweig Wasser- und Kommunalwirtschaft) mit Andreas Enengl und Johannes Bichl.

Ortschef Vogl berichtete im Rahmen der Veranstaltung stolz von der Umsetzung eines Pilotprojektes in der Katastralgemeinde Rassing.

„Wasserspeicherung und Kühlungseffekt“

Im Zuge der Gestaltung der neuen Ortseinfahrt ist ein Regenrückhaltesystem namens „DrainGarden“ errichtet worden. In den Rabatten wurde ein stark wasserspeicherfähiges Substrat eingebaut. Die Bepflanzung ist so gewählt worden, dass eine möglichst große Transpiration zur Kühlung an heißen Sommertagen erreicht werden kann. Die neuen Bäume wurden ebenfalls in einem eineinhalb Kubikmeter großen Substratpaket zur Wasserspeicherung eingepflanzt. Vogl: „Damit kann eine maximale Wasserspeicherung bei Starkregen und ein Kühlungseffekt durch die Verdunstung an heißen Sommertagen erreicht werden.“

Der Bürgermeister weiter: „Unsere Gemeinde investiert in Rückhaltemaßnahmen, heuer erstmals auch gemeindeübergreifend mit der Errichtung eines Rückhaltebeckens an der Gemeindegrenze Kapelln und Perschling. Durch die jährlichen Unwetter werden unsere Infrastruktur, Gebäude, Agrarflächen - unser gesamter Lebensraum in Mitleidenschaft gezogen. Die Beseitigung der Sachschäden braucht immer mehr finanzielle Mittel. Daher ist es doch besser, die finanziellen Mittel präventiv einzusetzen und Gutes für die Natur und das Klima zu tun!“

Dank galt dem Land NÖ, das die Veranstaltung im Rahmen des e5-Programmes förderte - Kapelln ist seit dem Vorjahr e5-Gemeinde.