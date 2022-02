Gabriela Schagerl: Von der (Gutscher-)Mühle zum (NEOH-)Riegel

Gabriela Schagerl war über drei Jahre als Projektmanagerin für Research and Development in der Gutschermühle tätig. Dort lässt auch das erfolgreiche Start-Up „Alpha Republic“ seine „Neoh“-Riegel herstellen. Nun hat die 29-Jährige den Produzenten verlassen und beim Riegel-Team angeheuert, wo sie ab sofort als „Head of Innovation“ firmiert.

Ihre Wurzeln hat die Aufsteigerin im Perschlingtal, konkret im 80-Seelen-Dorf Haselbach, einer Perschlinger Katastrale. Zur Volksschule ging sie in Murstetten, es folgten vier Jahre Hauptschule in Pottenbrunn und vier Jahre am Bundesoberstufenrealgymnasium in St. Pölten. Als Klavierspielerin besuchte sie dort den musikalischen Zweig, wenngleich sie heute feststellt: „Die naturwissenschaftliche Sparte hat mich immer schon interessiert.“

Rasantes Tempo bei ihrem Studium

Was tun nach der Matura? Diese Frage beschäftigt tausende Absolventen, so auch Gabriela, die damals noch Fischelmaier hieß. Nach einem Besuch auf der Messe Wien, wo weiterführende Angebote präsentiert wurden, stand für sie rasch fest: „Ich besuche die Universität für Bodenkultur.“ Deren Präsentation hatte sie absolut überzeugt.

Das Tempo beim Studium war rasant. Sie absolvierte zwei Masterstudiengänge in den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung an der Universität für Bodenkultur sowie an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Von dort führte der Weg direkt in die Gutschermühle, die sie nun verlassen hat: „Es war einfach Zeit für eine neue Herausforderung.“

„Bin super-happy, meine Arbeit macht viel Spaß“

Die Stelle im 15-köpfigen Team des auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierten Food-Techs war nicht ausgeschrieben: „Geschäftsführer Manuel Zeller hat mich angesprochen. Das Ganze kann man in die Rubrik ,Gesucht, gefunden‘ einreihen“, schmunzelt Gabriela, die mittlerweile Schagerl heißt. Gatte Karl betreibt in der Landeshauptstadt einen Motorradhandel (KTM, Harley Davidson, Husqvarna), St. Pölten ist nunmehr auch Wohnsitz des Ehepaars.

Bei „Neoh“ möchte sie jetzt neue Akzente setzen.

Dabei ist sie unter anderem mit der Weiterentwicklung der einzigartigen Zuckerersatz-Formel ,Enso’ betraut, die ein identes Geschmacksprofil wie bei industriellem Zucker ermöglicht, dabei jedoch kaum Auswirkung auf die Blutzucker-Kurve hat: „Ich bin froh, dass ich die Herausforderung angenommen habe, bin super-happy, meine Arbeit macht viel Spaß“, erklärt Gabriela Schagerl.

Sportliche Aktivitäten als willkommener Ausgleich

Wenn sie gerade nicht arbeitet, sucht sie im Sport Ausgleich: „Skifahren im Winter, Rennradfahren in der wärmeren Jahreszeit, dazu kommt Laufen“, berichtete sie.

Schagerl ist übrigens nicht das einzig neue Mitglied im Team: Der Oberösterreicher Philipp Hieslmair komplettiert es seit Kurzem als „Head of Marketing“.

„Mit Gabriela Schagerl und Philipp Hieslmair bringen wir nicht nur frischen Wind in unser Team, sondern haben auch genau die richtigen Experten an Bord, um die Erfolgsgeschichte von ,Neoh’ mit Qualität, Kreativität und Vielseitigkeit weiter fortzuschreiben“, freut sich „Neoh“-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller.

Und damit schließt sich gewissermaßen der Kreis in blau-gelben Landen, denn wie Gabriela Schagerl stammt auch Manuel Zeller aus einer sehr kleinen Gemeinde in NÖ, konkret aus der Waldviertler Ortschaft Alt-Nagelberg (Gemeinde Brand-Nagelberg, Bezirk Gmünd).

