Schwimmen, Laufen und Radfahren standen bei SP-Bürgermeisterin Karin Gorenzel statt Stimmzettel auszählen am Sonntag am Programm. Schon zum vierten Mal nahm die Ortschefin am Ironman in St. Pölten teil – auch die Europa-Wahl konnte sie nicht davon abhalten.

„Man kann nicht überall sein und ich habe nur diesen einen Fixtermin im Jahr. Aber wir haben sämtliche Vorkehrungen getroffen. Meine Aufgaben übernimmt Vizebürgermeister Reinhold Tischer“, berichtet Gorenzel.

„Ich bin durchgekommen und habe sogar meine persönliche Bestzeit mit knapp über sieben Stunden erzielt“

Die Teilnahme hat sich für die Ortschefin ausgezahlt: „Ich bin durchgekommen und habe sogar meine persönliche Bestzeit mit knapp über sieben Stunden erzielt.“ Der Gegenwind beim Radfahren in der Wachau und die warmen Temperaturen beim Laufen seien diesmal besonders herausfordernd gewesen, auch weil sie bei diesem Wetter kaum Gelegenheit zum Trainieren hatte.

„Beim Laufen hatte ich aber einen Mitläufer und wir haben uns gegenseitig ins Ziel gebracht“, erzählt Gorenzel im NÖN-Gespräch unmittelbar nach dem Bewerb.

Nach einer Dusche, „um den Dreck runter zu waschen“, blickte die Bürgermeisterin dann doch gespannt auf die Wahlergebnisse. Dass trotz ihrer Abwesenheit bei der Wahl alles glatt gegangen ist, davon geht Gorenzel aus: „Ich habe zumindest nichts gehört.“

Ob die Bürgermeisterin auch im nächsten Jahr wieder am Ironman teilnimmt, will sie erst im Herbst entscheiden. „Das Training ist für mich aber nach wie vor ein guter Ausgleich zur Arbeit“, sagt die Bürgermeisterin.