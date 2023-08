Traismaurer Kinderfischerlager war ein Hit

Vor sieben Jahren wurde der „Fischereiverein Unteres Traisental“ gegründet, der seinen Sitz am Eisteich unmittelbar neben der Vereinsanlage der SC-Eisschützen hat. Heuer beteiligte sich der aktive Verein wiederum mit der Organisation und Durchführung eines Fischer–Ferienlagers für Kinder und Jugendliche an der Aktion „Ferien ohne Langeweile“ der Stadtgemeinde.

„Ziel des Lagers war es, den Teilnehmern die Natur etwas näher zu bringen, wobei das Angeln, die Fisch- und Gerätekunde beziehungsweise das Leben im und rund ums Wasser im Vordergrund standen“, so Obmann Josef Frank. Verschiedenste Arten der Fischzubereitung durften hierbei natürlich auch nicht fehlen. Grillen, abendliche Lagerfeuer und Nächtigungen in mitgebrachten Zelten sowie verschiedenste Aktivitäten haben den Kindern genügend Gesprächsstoff für zu Hause geliefert.

Nach dem erfolgreichen Lageraufbau wurde eine Feuerstelle errichtet. Es folgte eine erste Theorieeinheit, dann sammelten die Kinder und Jugendlichen erste Angelpraxis am sogenannten „Eisteich“. Danach war man auch am „Badesee 1“ und auf der Donau angeln. Insgesamt verlief das lehrreiche dreitägige Jugendfischerlager sehr kurzweilig und unterhaltsam. Zudem hatte man auch entsprechendes Wetterglück und die ursprünglich sehr schlechten Wetterprognosen beeinträchtigten das Fischerlager kaum. Im Gegenteil, über den Tag herrschten fürs Angeln durchwegs optimale Witterungsbedingungen und es konnten zahlreiche sehenswerte Fische gefangen werden, die danach wieder in die diversen Gewässer ausgelassen wurden.