Hainer Kinder waren begeistert

Leni Steindl las in der Pfarrbücherei aus ihrer neuen Geschichte „Fridolin und die Osterhasenmädchen“ vor. Fridolin ist ein Eichhörnchen und ist gerade vom langen Winterschlaf aufgewacht. Er muss natürlich auch gut Zähneputzen. Dafür hat Leni drei Bürsten mitgebracht und fragt die Kinder, welche denn am Besten passt: die Abwaschbürste? Oh nein, sagen die Kinder. Die Klobürste? Lautes Lachen und wieder eine Absage und dann hat sie doch noch eine Zahnbürste eingepackt. Damit sind die Kinder einverstanden. Danach besucht Fridolin seine Freundinnen und hilft den Osterhasenmädchen bei den Vorbereitungen für das Osterfest. Erstmalig, denn früher hat das immer der Opa der Mädchen gemacht, doch leider ist er schon alt und die Vorbereitungen sind ihm schon zu anstrengend. Die Osterhasenmädchen müssen sich um vieles kümmern und bitten Fridolin, dass er Eier aus dem Hühnerstall holt. Na, das war eine große Aufregung bei den Hühnern. Die Eier sollen auch bemalt werden, doch der Wagen mit den Farben stürzte im Wald um. Aber rechtzeitig wird alles fertig.

Naja, es ist ganz schön turbulent bei der Geschichte. „Leni Steindl hatte viele Figuren mit und hat die Kinder bei ihrer Lesung ganz lieb eingebunden“, berichtet Büchereileiterin Christa Lehner. Es gab für alle ein Blatt mit Fridolin und ein Osterei zum Anmalen. Im Anschluss konnte Fridolin gebastelt werden.

Zwischendurch gab es Getränke und Kuchen für die Besucher. Das Team der Bücherei freute sich über die vielen Kinder und Eltern und am Schluss waren sich alle einig, dass es ein schöner, lustiger Nachmittag gewesen ist.

