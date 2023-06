Tag der Blasmusik in Kapelln

Den Tag der Blasmusik feierte der Musikverein Kapelln im Pfarrgarten in Kapelln. Nach der Festmesse mit Gottfried Auer lud der Pfarrgemeinderat in den schönen Pfarrgarten und bewirtete die zahlreichen Gäste perfekt mit Grillkoteletts, Schnitzeln, Würstchen und Mehlspeisen. Bei der Tombola gingen zahlreiche Preise an die Gäste. Der Hauptpreis, ein Konzert mit der Blasmusikkapelle, ging an Waltraud Stadler aus Kapelln, der zweite Preis, ein Acrylbild von Johann Pfeiffer, das die Ansicht von Kapelln mit der Kirche zeigt, gewann Magdalena Vogl aus Panzing.