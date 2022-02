Dienst am Nächsten in Herzogenburg

Gerti Ziselsberger und Gabriele Spanny werden heuer nicht mehr für den Herzogenburger Pfarrgemeinderat kandidieren. Warum sich ein Engagement dennoch lohnt, erzählen sie im NÖN-Gespräch.

Seit zwei Perioden ist Gerti Ziselsberger im Pfarrgemeinderat tätig. Sie hat ihre Arbeit und ihr Wirken immer von der positiven Seite aus betrachtet. „Den Glauben in der Gemeinschaft erleben, ist schon etwas Besonderes. Und diesen Glauben, der oft tröstend, heilend und hoffnungsvoll Freude in unser Leben bringt, sichtbar zu machen und an andere weitergeben zu können, ist für mich einfach schön. Das lebendige Miteinander der vielen Menschen bei der 900-Jahr-Feier unseres Stiftes im Jahr 2012 war für mich schon prägend“, schildert Gerti Ziselsberger.

Sie hat sich beim Jahresfestkreis, bei der Kinderliturgie, beim Caritas-Gebet und bei der Sternsingeraktion eingesetzt, weil es für sie ein Anliegen ist, sich für andere einzusetzen. „Ich will bei diesen Aktionen weiterhin mitmachen, aber nicht mehr für den Pfarrgemeinderat kandidieren, weil ich beruflich einfach mehr Zeit brauche.“ Ziselsberger leitet die Kompetenzstelle Trauer bei der Caritas der Diözese St. Pölten. Das ist die Anlauf- und Servicestelle für alle Trauernden und ihre Begleiter.

Gabriele Spanny wurde 2017 in den Pfarrgemeinderat berufen, da sie damals den „Klub am Montag“ übernahm, bei dem sie mit Stadtpfarrer Mauritius Lenz und ihrem Helferteam die Interessen der Senioren in der Pfarre vertritt.

Voller Einsatz beim „Klub am Montag“

„Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass der ,Klub‘ bestehen bleibt. Seit mehr als 45 Jahren gibt es diese Institution, leider hat auch uns die Pandemie große Einbußen beschert und wir mussten lange pausieren. Ein besonderes Erlebnis waren für mich die Klausuren des Pfarrgemeinderates, wo an den gemeinsamen Zielen gearbeitet wurde, nämlich den Menschen den Glauben und die dazugehörenden Stationen – wie Taufe, Erstkommunion, Firmung, Erziehung im Glauben – näher zu bringen“, so Spanny. Sie wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Pfarrgemeinderat vertreten sein.

