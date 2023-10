Herzogenburger Grüne laden zum Donners-Talk

Beim jüngsten Grün-Donners-Talk der Grünen Herzogenburg im Café La Strada wurden Anliegen von zwei Herzogenburgern besprochen, die Vorschläge für eine Umgestaltung des Rathauses vorbrachten. „Unsere Einladung geht an alle, die Fragen an uns haben oder über ein Thema reden wollen. Wir beantworten gerne alle Fragen zu unserer Arbeit und zu Herzogenburg und würden gerne wissen, welche anderen Themen den Herzogenburgern wichtig sind“, erklärt Stadtrat Franz Gerstbauer. Der nächste Donners-Talk findet am Donnerstag, 23. November, um 18.30 Uhr wieder im Café La Strada statt.