ÖVP Wölbling: Neue Ideen und Projekte bei Sommerklausur diskutiert

Anlässlich ihrer traditionellen Sommerklausur begaben sich die Mandatare der ÖVP Wölbling in ein Seminarhotel nach Friedersbach bei Zwettl. Gemeinsam mit ihrem Trainer Christian Tesch erarbeiteten die Funktionäre im Zuge des zweitägigen Seminars neue Ideen und Projekte für die eigene Arbeit in der Gemeindepartei und zur Weiterentwicklung der Marktgemeinde Wölbling. „Ich freue mich, dass unsere diesjährige Klausur erneut sehr Produktives hervor gebracht hat und bedanke bei mich bei unseren Mandataren für ihre aktive Mitarbeit“, so Vizebürgermeister Peter Hießberger.