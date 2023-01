Langfinger nach Hinweis von Herzogenburger DM-Mitarbeiterin verhaftet

Werbung

Die Polizei hat einer vierköpfigen Bande das Handwerk gelegt, die für mehr als ein Dutzend Ladendiebstähle verantwortlich zeichnet.

Eine Mitarbeiterin des DM-Marktes im Herzogenburger City Center verständigte Mitte Dezember über den Notruf die Exekutive, da vermutlich vier unbekannte Täter soeben einen Ladendiebstahl begangen haben sollen.

Männer verwendeten präparierte Kleidungsstücke für Taten

Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 31-jähriger georgischer Staatsbürger umgehend von Bediensteten der Polizeiinspektion Herzogenburg angehalten werden und verhaftet werden (die NÖN berichtete exklusiv in der Printausgabe am 21.12.2022).

Bei den folgenden, umfangreichen und akribisch geführten Ermittlungen konnte die Wohnung der Tätergruppe in Wien-Mariahilf ausgeforscht werden. Bei einer Nachschau an der Wohnadresse wurden prompt drei weitere Verdächtige, ein 36-jähriger, ein 29-jähriger und ein 48-jähriger Mann, alle drei georgische Staatsbürger, von Kriminalisten der Polizeiinspektion Herzogenburg gemeinsam mit Bediensteten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße angetroffen und vorläufig festgenommen.

Außerdem konnten in der Wohnung präparierte Kleidungsstücke, die von der Tätergruppe für die Straftaten verwendet wurden, vorgefunden werden.

Zeit für die Bilanz: Dem Quartett wurden zumindest 14 weitere Ladendiebstähle in den Gemeinden Steyr (OÖ), Hadersdorf-Kammern, Pöchlarn (zwei Mal), St. Georgen am Ybbsfelde, Bruck an der Leitha, Wiener Neustadt, Oberwart (Burgenland), Unterwart (Burgenland), Leobersdorf, St. Pölten (zwei Mal) zugeordnet werden. In Herzogenburg war dann beim dritten Coup Endstation. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich auf über 18.000 Euro.

Bei den Einvernahmen durch die Bediensteten der Polizeiinspektion Herzogenburg, zeigten sich die mutamßlichen Täter zum Teil geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

