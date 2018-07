Mit Mittwoch, 1. August, erhält die Polizeiinspektion Herzogenburg einen neuen Kommandanten. Kontrollinspektor Hartmut Schmid tritt die Nachfolge von Reinhard Vit an, der sich mit Ende Juli auch in den Ruhestand begibt. Schmid, er feiert im November seinen 53. Geburtstag, wechselt von der Inspektion Traismauer in die Nachbarstadt. Dort bekleidete er seit Dezember 2013 das Amt des Inspektionskommandanten.

Wie zuletzt in der Römerstadt, so benötigt der Vollblut-Exekutivbeamte auch in Herzogenburg einen sehr starken Stellvertreter, auf den er sich verlassen kann. Denn Schmid ist freigestellt, weil er als Gewerkschafts-Vertreter derzeit in ganz NÖ unterwegs ist, um die Anliegen seiner 5.000 Kollegen zu hören, zu verstehen und umzusetzen.

„Für meine Leute bin ich immer und jederzeit da“

Mit der Führung der Inspektion Herzogenburg betraut ist Kommandant-Stellvertreter Günter Thalhofer, der schon in den vergangenen Wochen und Monaten exzellente Arbeit geleistet hat. Schmid betont, dass er auch angesichts seines Wirkens für die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) jederzeit Ansprechpartner für die Kollegen der Inspektion Herzogenburg ist: „Für meine Leute bin ich immer und jederzeit da.“

Für Traismauer ist Schmids Abgang ein herber Verlust, denn trotz des steten Emporkletterns auf der Karriereleiter ist er bodenständig geblieben. Das „Vorstellungsgespräch“ mit Bürgermeister Franz Zwicker möchte der Neo-Kommandant nicht etwa in seinem Büro führen. Nein, es geht ins Café La Strada, mitten auf den Rathausplatz, wo ihn die Leute sehen können.

„Herzogenburg wird eine Herausforderung“

Mit dem Stadtchef, Hofrat im Innenministerium, lässt es sich trefflich plaudern. Mit Genugtuung vernimmt Zwicker, dass sich Schmid erkundigt, ob er eine Patronanz über ein Fußballmatch übernehmen dürfe: „Am Sportplatz lerne ich die Menschen kennen und sie mich.“ Auch die Präsenz beim Totengedenken der Stadtgemeinde zu Allerheiligen, bei dem die Polizei zuletzt durch Abwesenheit nicht gerade geglänzt hat, ist wieder gesichert: „Das ist eine Selbstverständlichkeit“, verspricht Schmid. Was ihn nun erwartet? „Herzogenburg wird eine Herausforderung“, weiß er.