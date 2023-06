Herzogenburger Schule ausgezeichnet

Landesjugendsingen, Bezirksjugendsingen, Singende klingende Schule in Gold – in diesem Schuljahr waren die Herzogenburger Volksschulkinder singend sehr aktiv. Im Advent brachten die 4. Klassen im Rahmen des „G’miatlichen Advents“ ein Musical zur Aufführung und der Schulchor gestaltete die Christbaumerstbeleuchtung am Rathausplatz mit. Außerdem nahm der Volksschulchor mit sehr gutem Erfolg am Wertungssingen vom NÖ Landesjugendsingen in Grafenegg teil und wirkte mit 21 anderen Schulchören beim Bezirksjugendsingen St. Pölten mit. Und so erhielt die Volksschule heuer das Prädikat „Singende klingende Schule in Gold“.