Kasermandl in Gold ging nach Fugging

Im Zuge der Eröffnung der Messe „Land & Forst“ in Wieselburg gab es auch die Produktprämierungen der Wettbewerbe „Kasermandl in Gold“ und „Goldenes Stanitzel“.

Bereits zum 24. Mal fand die Prämierung des „Kasermandl in Gold“ statt. Insgesamt 441 Proben wurden heuer eingereicht, das sind um 70 Prozent mehr als 2022. Die Sieger kommen dabei aus NÖ, Tirol, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg, das die meisten Preise einheimste. Die Preise überreichten Minister Norbert Totschnig, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger und der stellvertretende Juryvorsitzende Eduard Hauss.

NÖ durfte sich über drei „Kasermandl in Gold“ freuen - zwei davon gingen in den Scheibbser Bezirk: Rita und Johann Frühwald aus Reinsberg holten ein Kasermandl in der Kategorie Frischkäse Erlauftaler Art mit ihrem „Burgkogl Bio-Schofkas“. Antonia und Josef König aus St. Georgen/Leys gewannen ebenfalls in dieser Kategorie ein Kasermandl mit ihrem „Schaffrischkäse Erlauftaler Art“. Das dritte „Kasermandl in Gold“ holte Hannes Hiegesberger aus Fugging mit seiner Frischmilch.

Beim Bewerb um das „Goldene Stanitzel“ gab es heuer mit 111 verschiedenen Eisspezialitäten einen Probenrekord seit Beginn der Verkostung. Zwei „Goldene Stanitzel“ gingen nach NÖ: Das Cremeeis Edelbitterschokolade der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra und der „Industrieviertel Kraftlackl“ der Familie Braun aus Maria Taferl (Cafe Maria Theresia) waren Kategoriesieger.