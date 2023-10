Am Pielachtaler Dirndlkirtag erhielt der Hollerblütensirup der Familie Pickl ein „Siegel in Gold“ und der Kräutergartensirup ein „Siegel in Silber“. Diese Auszeichnungen wurden von der Landwirtschaftskammer NÖ im Rahmen der Pielachtaler Edelbrandprämierung übergeben. Die Sirupe sind wie viele andere regionale Produkte im Bauernladen der Familie Pickl in der Langmannersdorfer Kellergasse erhältlich. Die Familie Pickl zeigt sich stolz auf die Auszeichnungen.