Autorin stellte in Gemeinlebarn ihr Buch vor

Im Feuerwehrhaus in Gemeinlebarn präsentierte die Autorin Gina Hofmann ihr neuestes Buch mit dem Titel „Glasperlen Mike“. Zahlreiche „Fans“, die bereits die ersten beiden Bücher der „Glasperlen-Reihe“ gelesen hatten, fanden sich dazu ein. Die Buchautorin, die seit mehreren Jahren im Pielachtal wohnhaft ist, hat eigentlich ihre Wurzeln im Traisental. Sie wurde1968 geboren und ist in Gemeinlebarn aufgewachsen. Nach der schulischen Ausbildung war Gina Hofmann in der Buchhaltung tätig, bevor sie den Beruf wechselte und seit 2006 als Hörakustikerin ihren Lebensunterhalt verdient. Durch Zufall hat sie ihre Liebe fürs Schreiben entdeckt und seither geht sie dieser Passion mit viel Freude nach. Mit ihren Geschichten möchte die Autorin Menschen animieren, mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören und der Magie im Leben einen Platz zu geben. Ihre Geschichten ranken sich um Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die sie vor so manche Herausforderung stellen. Im Mittelpunkt des dritten Buches steht der Telepathe Mike, der zahlreiche Turbulenzen auch aufgrund seiner speziellen Fähigkeit durchlebt.

Derzeit arbeitet Gina Hofmann bereits an ihrem vierten Buch, das voraussichtlich im Herbst erscheinen wird. Dieses Buch wird der Abschluss der vierteiligen „Glasperlen-Reihe“ sein. Nach der Lesung bestand die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit der Autorin.