„Blaulichttag“ in Herzogenburg

Großes Interesse herrschte am vergangenen Freitag beim Blaulichttag am Herzogenburger Rathausplatz, wo sich die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, die Polizei, die Acute Community Nurse von Notruf 144 Niederösterreich und das Rote Kreuz vorstellten. Zahlreiche Stadtbewohnerinnen und -bewohner, aber auch viele Gäste aus dem Umfeld nahmen das Angebot an, um sich über die Hilfsorganisationen zu informieren. Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder waren begeistert, denn wo kann man sonst problemlos am Steuer eines Polizei- oder Feuerwehrautos sitzen, eine Polizeiuniform anprobieren, bei einem Wasserspritz-Wettbewerb oder bei einfachen Erste-Hilfe-Maßnahmen mitmachen?

SP-Bürgermeister Christoph Artner und auch die Stadt- und Gemeinderäte freuten sich über das riesige Interesse – und man denkt bereits darüber nach, ob man so einen „Blaulichttag“ nicht öfter organisieren sollte.