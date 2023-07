Nussdorfer Großprojekt vorgestellt

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung war im Turnsaal der Volksschule das Gewinnerprojekt in Sachen „Architekturwettbewerb – Projekt Schlosskeller“ vom renommierten Architektenbüro „Wehdorn“ zu bestaunen.

Nach den Ansprachen von Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ), geschäftsführendem Gemeinderat Reinhard Loth (ÖVP) und Geschäftsführer Manfred Wehdorn gab es die Details des Siegerprojekts in verschiedenen plakativen Größen zu besichtigen. Dabei kamen viele Fragen der Gemeindebürger auf, wie beispielsweise die Barrierefreiheit und der Erhalt der langjährigen Schlossgarten-Tradition. Hierfür standen Projektleiter Reinhard Roch vom Architektenbüro „Wehdorn“, Landschaftsarchitekt Werner Sellinger wie auch der Geschäftsführer des Architektenbüros Rede und Antwort. Die Konzepterarbeitung fand in Zusammenarbeit mit diversen Fachkundigen aus der Branche statt, wobei es hier als konstante Ansprechperson Architekt Reinhard Roch gab. Neben dem kulturellen Austausch, der Brauchtumspflege und dem angemessenen Budget war die zukunftsorientierte Funktionalität eines der Hauptentscheidungsmerkmale, weshalb auch das auserwählte Projekt den Zuschlag erteilt bekommen hat.

„In den nächsten Wochen und Monaten erfolgt die Feinjustierung. Es wird sicherlich noch viele Stunden an Teamarbeit benötigen, um das Gesamtwerk fertigstellen zu können“, blickte geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Loth voraus. Derzeit laufen die Bodenuntersuchungen im Schlossgarten, um feststellen zu können, ob in weiterer Folge archäologische „Rettungsgrabungen“ durchgeführt werden müssen. „Bei optimalem Verlauf wird in wenigen Monaten die Einreichplanung vorliegen. Im Anschluss kann die Ausschreibung durchgeführt, danach können die einzelnen Gewerke vergeben werden“, so Bürgermeister Heinz Konrath.

Weiters: „Frühestens im März 2024 kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Laut einer ersten Schätzung könnte das Projekt in rund 14 Monaten weitestgehend fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten für dieses Großprojekt belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro – so eine erste Kostenschätzung.“ Bei der vergangenen ist bereits ein eigenes Konto für das Großprojekt mit einer Dotierung von 468.000 Euro eingerichtet worden.