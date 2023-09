Traismauer hat umfangreiches Bildungsangebot

Anlässlich des Schulbeginns verweist SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer auf das Bildungsangebot: „Wichtig war und ist für die Stadt immer, ein Angebot vom Baby bis zum Teenager zu haben.“

Bereits in den ersten Monaten können junge Eltern die Zwergenstube besuchen, sich austauschen und über die unterschiedlichsten Themen informieren. Obfrau Sabine Schönbichler und ihr Team sind stets bemüht, ein abwechslungsreiches Kursprogramm für jedes Semester zusammenzustellen. Seit 2022 gibt es auch die Möglichkeit, Kinder ab einem Jahr in der Kleinkindgruppe, durchgeführt von Kidspoint, betreuen zu lassen. Diese befindet sich hinter dem Kindergarten Haus 1B.

Bürgermeister Pfeffer: „Die Stadt verfolgt schon viele Jahre das Ziel, den Bildungsstandort Traismauer laufend auszubauen. So wurde bereits vor der Bildungsoffensive des Landes NÖ ein Um- und Zubau beim Kindergarten durchgeführt, um eine bestmögliche Betreuung für unsere kleinsten Bürger zu gewährleisten. Derzeit befinden sich in Traismauer drei Kindergartenhäuser mit insgesamt 13 Gruppen.“

Auch die Betreuung der Schulkinder nach der Unterrichtszeit ist am Schulstandort gewährleistet. Die Kinderfreunde bieten eine Nachmittagsbetreuung für alle Schulkinder an.

Seit heuer gibt es, wie ausführlich berichtet, zwei neue Direktoren. Für die Volksschule sowie Mittelschule Traismauer zeichnet Harald Blamauer seit Juni verantwortlich. In Gemeinlebarn ging Ursula Noitz in ihren verdienten Ruhestand. Ihr folgt nun Manuela Dockner nach, die auch mit der Leitung der Volksschule in Statzendorf betraut ist. „Ich freue mich sehr und bin sehr stolz, dass Traismauer zwei so engagierte neue Direktoren gewonnen hat“ zeigt sich Bildungsstadtrat Andreas Rauscher begeistert über die Neubesetzung.

Neben den beiden Volksschulen und der Mittelschule beheimatet die Stadtgemeinde auch die Allgemeine Sonderschule, deren Direktorin Renate Obritzberger, auch die Volksschule in Nussdorf leitet.

Um für die Zukunft gut gewappnet zu sein, soll eine zukunftsfähige Strategie der Bildungseinrichtungen im Gemeindegebiet in Form eines Bildungsforums entwickelt werden. Dieses Forum setzt sich aus den Vertretern der einzelnen Bildungseinrichtungen, Elternvertretern und politischen Mandataren zusammen. „Für einen guten Bildungsstandort ist es notwendig, nicht nur an die nächsten paar Jahre zu denken, sondern vorausschauend zu planen und eine entsprechende wohl überlegte Strategie für die künftigen Generationen für das Bildungswesen zu erarbeiten“, erklärt Pfeffer.

Es gibt weitere Bildungsmöglichkeiten in der Stadtgemeinde: So gibt es beispielsweise durch den Musikschulverband Unteres Traisental die Möglichkeit, Musikunterricht zu nehmen. Erwachsene können aus einem umfangreichen Kursprogramm der Volkshochschule auswählen.