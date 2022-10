Rosenkranz in der Region Herzogenburg über dem Bundesschnitt

Die absolute Mehrheit hat der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen in St. Pölten relativ klar erreicht. Sein Ergebnis liegt in etwa im Bundesschnitt. Etwas anders sieht die Lage in der Region Herzogenburg aus. Hier konnte Van der Bellen lediglich in zwei Gemeinden die Mehrheit holen – und das auch nur knapp. In Nussdorf erreichte er 51,6 Prozent, in Statzendorf 50,4 Prozent.

Nur 42 Prozent für Van der Bellen in Perschling

Generell zeigen sich hier im Bezirk große Unterschiede. Ganz im Osten des Bezirks holte der amtierende Präsident oft weit über 60 Prozent, zum Beispiel in Purkersdorf 65,5 Prozent.

In den Gemeinden zwischen Wiener Umland und Landeshauptstadt oder auch in Teilen des Pielachtals und Richtung Dunkelsteinerwald hatte er weniger Wähler. In Schwarzenbach etwa nur 39,4 Prozent, in Asperhofen und Perschling nur etwas mehr als 42 Prozent.

Foto: NÖN-Grafik

In der Region Herzogenburg waren hingegen die Rosenkranz-Wähler häufiger vertreten. In allen Gemeinden kommt er auf zwischen 20 und 25 Prozent, in Perschling sogar auf 26,2 Prozent.

In populistischem Gleichklang zwischen acht und zehn Prozent bewegen sich Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny in sehr vielen Gemeinden. Wlazny holte die besten Ergebnisse in Weinburg (11,5 Prozent) und Kasten (11,4 Prozent), Wallentin in Asperhofen (12,6 Prozent) und Obritzberg-Rust (11,9 Prozent).

Gerald Grosz holte sein bestes Ergebnis in Schwarzenbach mit 12,5 Prozent, stark war er auch in Rabenstein (8,6 Prozent) oder Inzersdorf-Getzersdorf (8,6 Prozent) Michael Brunner schaffte es in Kasten und Stössing über vier Prozent. Heini Staudinger schafft in Michelbach 5,2 Prozent, in Wölbling 4,7 Prozent.

