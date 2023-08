Herzogenburg ganz in Weiß

Ein voller Erfolg war die „Weiße Nacht“, die am vergangenen Freitag am Herzogenburger Rathausplatz zum ersten Mal über die Bühne gegangen ist. Das Wetter passte, der Platz war voll besetzt und die meisten Besucher erschienen in Weiß gekleidet. Die Gastronomen — Robert Yaldiz, Hans Peter Schnurrer und Anja Bertl — bemühten sich, die vielen Gäste kulinarisch zufriedenzustellen, was ihnen auch voll gelang — und die Band „Wirtshaus Jam“ war einfach Spitze, auch wenn die Musik einigen reiferen Damen nicht gefallen hat.

Mit dabei waren unter anderem auch Kulturstadtrat Kurt Schirmer, Stadträtin Ulrike Gugrell, Erich und Regina Track, Rudi und Helga Singer, Herbert Burger, Marianne Kattner, Sascha Pospischil, Herta Jaklitsch, Hans Peter und Helga Schmidtbauer, Sophie Moser und Henry Prem.