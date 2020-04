An Ideen mangelt es der Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/Statzendorf auch in Zeiten der Coronakrise nicht. Vor wenigen Tagen gab es daher eine ungewöhnliche Premiere.

Die Tatsache, dass in naher Zukunft keine Schulveranstaltungen möglich sind und daher viele wertvolle Zusammenkünfte im Musikschulalltag wie Tag der offenen Tür, Schnupperstunden und auch Klassenabende abgesagt werden müssen, brachte Martin Fischer auf eine Idee.

Der Lehrer für hohes Blech und Bläserklasse wollte den Termin seines Vorspielabends nicht einfach verstreichen lassen und suchte nach einer digitalen Variante.

So wurde das „Wohnzimmer-Konzert“ im Kreis der Familie zum Schauplatz der musikalischen Darbietungen, die per Video an Lehrer Martin Fischer übermittelt worden waren.

Alle Beteiligten bekommen DVD

Der engagierte Trompeter erklärt: „Wir wollten dennoch eine Art Vorspielabend machen. Alle meine Schüler sandten ihren zuhause gefilmten musikalischen Beitrag an mich und ich erstelle aus dem Material dann eine „Wir-bleiben-daheim“-Vorspielabend DVD, die alle Beteiligten dann von mir als Geschenk bekommen. So können wir die fleißig geübten Musikstücke nun doch auf eine sehr spezielle Art präsentieren.“

Da Not erfinderisch macht, wird diese Maßnahme nur ein erster Schritt der digitalen Möglichkeiten für Vorspielabende sein und so hat sich in der Musikschule Wölbling eine Spezialisten-Gruppe von Lehrenden rund um das Thema Digitalisierung gebildet, um noch mehr innovative Möglichkeiten auszuprobieren.

„Momentan sind wir gerade dabei, ein digitales Live-Konzert zu planen, bei dem mehrere Kinder gleichzeitig live, also in Echtzeit, performen können“, blickt Martin Fischer voraus.