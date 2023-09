Thalheim: Lidia Baich spielt Aleksey Igudesman

Kommenden Sonntag, 17. September, 16 Uhr präsentiert Stargeigerin und künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic, Lidia Baich, The Other Seasons“ von Aleksey Igudesman. Igudesman ist zeitgenössischer Komponist und Geiger. Er ist aber auch als Dirigent, Schauspieler, Filmemacher und Unternehmer bekannt. Begleitet wird Baich dabei vom Vienna Art Nouveau Orchestra, ein von ihr neu gegründetes Orchester, das hier seinen ersten Auftritt haben wird.

„Offensichtlich von Vivaldi inspiriert, wollte ich meine eigene Interpretation der Idee der Darstellung der vier Jahreszeiten realisieren. Der Haupt-„Grund“ für diese Stücke ist der Spaß. Der Spaß am Leben, an der Liebe, der Spaß auch in schwierigen Zeiten“, sagt Igudesman über seine Werke.

„Mit diesem Programm starten wir im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Premiere in den Herbst. 'The Other Seasons' von Aleksey Igudesman ist ein innovatives Werk mit spannenden Elementen und spezieller Orchestrierung. Igudesman ist nicht nur weltweit bekannt für seine großen humoristischen Klassik-Shows sondern auch ein gefragter Komponist, u.a. arbeitet er mit Oscarpreisträger Hans Zimmer. Außerdem haben wir beim selben Lehrer studiert“, sagt Baich.

Details und Karten gibt es unter www.schlossthalheimclassic.at oder karten@schlossthalheimclassic.at.