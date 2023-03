Soul vom Feinsten mit Dina Höblinger und Big John Whitfield

Am Donnerstag, 9. März, findet ab 19.30 Uhr in Saschas Artzone/Schmankerlzone (Venusberger Straße 1) eine „Soul-Funk-Session“ mit Big John Whitfield & the Vienna Soul Society sowie Dina Höblinger statt. Kartenreservierungen sind ab sofort unter 0676/7501898 möglich.

Der US-amerikanische Funk-, Soul-, House- und Gospel-Frontman Big John Whitfield aus Oklahoma und die Soul-Sängerin Dina Höblinger teilen sich zunächst die Bühne mit einigen Größen der Musikszene und liefern eine unvergessliche Nacht zum Tanzen, Grooven und Genießen. „Nach der Show wird die Bühne zur ,Open Stage‘ und andere Sänger und Musiker werden zur Session eingeladen. Das alles findet im wohl coolsten Wohnzimmer des Traisentals“, freut sich Dina Höblinger.

Die Herzogenburgerin lernte Big John bei einer seiner Soul-Sessions in Wien kennen. Die Chemie hat gleich gestimmt oder in Johns Worten: „I love your vibe!“.

Die Sessions könnten zur Regelmäßigkeit werden

Ein Jahr später können die beiden ihre Idee, die Soul Sessions nach NÖ zu bringen, gemeinsam umsetzen und starten in Saschas Artzone die Premiere. Bei jeder Session sorgen Spezial-Guests aus der Szene für Abwechslung.

Einen Folgetermin wird es bereits am 30. März geben.

Für die Zukunft kann sich Sascha Rier, Inhaber der Eventlocation „Saschas Artzone“. vorstellen, regelmäßige Soul- Funk-Sessions zu organisieren. Diese könnten schon bald einmal im Monat zum Fixtermin für Sänger, Musiker und Musikliebhaber werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.