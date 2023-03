Musikschule Fladnitztal: Eine Klasse für sich

Die Musikschule Fladnitzal hat beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“ glänzend abgeschnitten.

Die Wettkampf-Gruppe, bestehend aus Milena Feher, Valerie Fahler, Mia Weißmann, Lisa Ruhrhofer, Rosemarie und Anna-Sophie Ofenauer, Anna Rockenbauer, Pia Müller, Emelie Geppner und Valentina Oblasser, freute sich nicht nur über großartige Erfolge: Sie wurde von einer hochkarätigen, bundesländerübergreifenden Fachjury für ihre großartige musikalische Präsentation sehr gelobt und wertschätzend für die weiteren Fortschritte am Instrument beraten.

Stolz und glücklich nahm Valentina Oblasser ihren ersten Preis mit Auszeichnung entgegen und teilte die Freude mit der Hauptfachlehrerin Marianna Peter und dem Korrepetitor Karl Eichinger, die in den vergangenen Monaten viel Zeit und Engagement in die Vorbereitungsarbeit für diesen Wettbewerb investiert hatten. Oblasser (Altersgruppe B) ist eine von gleich vier Hornschülerinnen aus der Musikschule Fladnitzal. In der Altersgruppe 3 traten Anna Rockenbauer und Pia Müller an und erreichten einen fantastischen 1. Preis, diesen gab es auch für Emelie Geppner (Altersgruppe B).

Auf der Blockflöte konnte Milena Feher ihr Können unter Beweis stellen und auf der Klarinette war Valerie Fahler mit Lehrer Markus Zahrl vertreten.

Die Querflöten-Klasse von Tamara Ofenauer-Haas war mit Mia Weißmann und Lisa Ruhrhofer in der Altersgruppe 1 sehr erfolgreich. Auch die beiden Youngsters Rosemarie und Annasophie Ofenauer konnten auftrumpfen.

„Es ist mir immer wieder eine Ehre, musikalische Talente unserer Musikschule an diesem Tag in St. Pölten durch meine Präsenz zu unterstützen. Ich bin stolz, gratuliere allen unseren Schülerinnen ganz herzlich zu diesen Erfolgen und bedanke mich bei allen Beteiligten, dass die Musikschule Fladnitztal so erfolgreich bei ,Prima la Musica‘ vertreten war“, so die Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas.

