Jugendsommerwoche in Traismauer: Musik und viel Spaß

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Fünf Tage lang fand im Musikheim der Stadtkapelle die Jugendsommerwoche statt. Für die Jungmusiker war ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt worden.

An der Jugendsommerwoche nahmen sowohl Jungmusiker der Jugendkapelle, der Junior-Wind-Band, als auch musikbegeisterte Kinder, die zukünftig die Jugendkapelle verstärken werden, teil.

Tolle Kunstwerke entstanden beim Graffiti-Workshop

Das Jugendreferat des Musikvereins, bestehend aus Bianca Wegscheider und ihrer Stellvertreterin Lisa Pimperl, hatte ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen ausgearbeitet. Am Vormittag stand die Musik im Mittelpunkt.

Es wurden gemeinsame Orchesterproben durchgeführt, dessen Stücke in den Registern mit eigenen Proben genauer besprochen wurden. Zusätzlich gab es noch Proben in eigens zusammengestellten Ensembles. Die erarbeiteten Stücke der Woche wurden am letzten Tag in einem kleinen Konzert für die Eltern und Verwandten zum Besten gegeben.

Die Nachmittage waren immer gefüllt mit Spiel und Spaß. Highlights der Woche waren die Kinderdisco mit anschließender Übernachtung im Musikheim. Außerdem wurden beim Graffiti-Workshop mit Michael Heindl tolle und einzigartige Kunstwerke geschaffen, die die Kinder und Jugendlichen am Konzert ausstellten und danach mit nach Hause nehmen konnten.

Nach dieser lustigen und ereignisreichen Woche arbeiten die Jugendreferentinnen bereits auf Hochtouren, um für den Schulstart und dem damit verbundenen Probenstart vorbereitet zu sein.

Offene Probe am 23. September

Interessierte Jungmusiker haben am Freitag, 23. September, um 18 Uhr bei einer offenen Probe die Möglichkeit zum Schnuppern.

Der Einstieg in die Junior-Wind-Band ist das ganze Jahr über möglich und erfordert eine Erfahrung am Instrument von etwa zwei bis drei Jahren. Für nähere Informationen steht der Musikverein gerne zur Verfügung. Email: jugend@mvtraismauer.at.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.