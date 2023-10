Herzogenburger Start-up bringt Vegan-Käse auf den Markt

Wunderkern beziehungsweise das dahinter stehende Unternehmen Kern-Tec ist ein innovatives Start-up, das sich darauf spezialisiert hat, Obstkerne vor der Verschwendung zu retten und daraus nachhaltige Lebensmittelprodukte zu kreieren. Durch die Herstellung pflanzlicher Alternativen wie Milch, Schoko-Aufstrich und Delikatess-Öle aus Obstkernen leistet Wunderkern einen aktiven Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Gleichzeitig ermöglicht man es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, durch den Kauf der Produkte, Wasser und CO2 zu sparen und fördert den Genuss pflanzlicher Köstlichkeiten.

Zu den Produkten aus Wielandsthal gesellt sich nun auch Vegan-Käse (links unten). Foto: Wunderkern

Nun ist die Produktpalette erweitert worden. Es gibt die erste pflanzliche Käse-Alternative aus Obstkernen, die landesweit in den Handel kommt. Ab sofort ist der „Wunderkern Kesä“ österreichweit bei Billa Plus erhältlich. „Das Herzstück der Mission von Wunderkern ist die Reduzierung der Verschwendung von Obstkernen, die sonst bei der Herstellung von Saft und Marmelade anfallen. Durch einzigartige Verfahren werden die Kerne von Marille, Zwetschke und Kirsche in nachhaltige Lebensmittel verwandelt, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut für den Planeten sind“, erläutert Wunderkern-Gründer Luca Fichtinger.

Bereits mit einem Drink, einer pflanzlichen Milch-Alternative aus Marillenkernen, konnte das in Wielandsthal ansässige Start-up beachtliche Erfolge feiern. Nun soll der „Kesä“ an diese Erfolge anknüpfen. Das Produkt bietet nicht nur eine einzigartige Hauptzutat, sondern auch eine besondere Eigenschaft: Es schmilzt gerieben – eine Seltenheit bei pflanzlichen Käsealternativen. Drei Varianten sind erhältlich: Berg-Gaudi, Pesto und Tomate-Olive.