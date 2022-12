22 Glasfaserbotschafter sind in Kürze in Nußdorf unterwegs

Werbung

Über die Vorteile sowie Kosten des Glasfaserausbaus sind die Bürger in der Turnhalle der Volksschule informiert worden. Viktor Juhasz und Melanie Scholze-Simmel von der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, kurz Nögig, präsentierten das Projekt und standen für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

„Der letzte sogenannte Ausbau eines großen Mobilfunkanbieters war leider nicht das, was wir in Zukunft brauchen werden.“

„Das Thema Breitbandausbau ist mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Der letzte sogenannte Ausbau eines großen Mobilfunkanbieters war leider nicht das, was wir in Zukunft brauchen werden“, erklärte geschäftsführender Gemeinderat Patric Pipp (ÖVP), durch dessen Initiative wieder Schwung in den Glaserfaserausbau gebracht wurde. Jetzt habe man endlich geschafft, hier in Bewegung zu komme,n und jetzt liege es an der Bevölkerung selbst, dass man die Gemeinde für eine digitale Zukunft mit Glasfaser bis ins Haus rüstet.

In den vergangenen Wochen wurde nach Glasfaserbotschaftern gesucht, um dieses Projekt auch in Angriff nehmen zu können. „Vor Kurzem hat es eine entsprechende Schulung für die insgesamt 22 Personen gegeben. Über den Winter hinweg werden sie im Gemeindegebiet unterwegs sein, um jeden Haushalt im Ausbaugebiet mit dem Info-Material zu besuchen“, erklärte Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ).

Die Glasfaserbotschafter stehen auch für allfällige Fragen zur Verfügung. Bei Bedarf wird es weitere Infoveranstaltungen geben. „Ab sofort gibt es bis 15. März die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bestellen.“

Mit dem NÖ Glasfasermodell möchte man im ersten Ausbauschritt die Katastralgemeinden Franzhausen, Neusiedl, Nussdorf, Ried und Theyern mit Glasfaser bis ins Haus ausstatten. Dafür ist eine Anschlussquote von 42 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet notwendig. In den zuvor angeführten Katastralen gibt es in Summe 449 private Wohneinheiten, Firmen und Schulen sowie 74 Wohneinheiten in Mehrparteienhäusern. Somit sind mindestens 235 Vorbestellungen notwendig, um das Projekt umsetzen zu können.

Reichersdorf ist (noch) kein Fördergebiet

Dabei würden über zwei Millionen Euro seitens der Nögig und einem Partner in das Ausbaugebiet investiert. „Wir können nur alle Bürger in den Ausbaugebieten ersuchen, diese Möglichkeit zu nutzen und eine Bestellung abzugeben“, betonten Bürgermeister Heinz Konrath und geschäftsführender Gemeinderat Patric Pipp.

Geplanter Baustart wäre im Herbst 2023, abgeschlossen soll das Projekt im Herbst 2024 werden. Für die einwohnerstärkste Katastrale Reichersdorf gibt es derzeit keine Projektförderung, da hier eine bessere Versorgung als im Rest der Gemeinde besteht. Ein Ausbau wäre auch hier möglich, sobald der Bund Reichersdorf als Fördergebiet anerkennt. Dies wird als nächster Schritt angestrebt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.