„Gewaltlos“ im Poly Herzogenburg

„Gewaltprävention muss verstärkt und möglichst frühzeitig einsetzen, auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag zu einer gewaltfreien Zukunft“, so Präsidentin Ingeborg Haslhofer-Jünnemann. Das von Soroptimist International Club St. Pölten-Allegria initiierte und mit dem Gewaltschutzzentrum NÖ und der Frauenberatung Mostviertel ausgearbeitete Konzept beinhaltet Workshops für Mädchen und Burschen in gemischt-geschlechtlichen Klassen.

Das Projekt wird an einigen polytechnischen Schulen in Stadt und Land St. Pölten jeweils in Gruppen von 20 Schülern von erfahrenen Trainern der Frauenberatung Mostviertel durchgeführt. Im Vordergrund steht das Aufzeigen der verschiedenen Formen von Gewalt und gebotenen Handlungsmöglichkeiten im Fall von Gewaltausübung. Weiters will man Bewusstsein dafür schaffen, ob man selbst oder jemand anderer Opfer eines Übergriffes geworden ist, wann Grenzüberschreitungen vorliegen und welche Schutzmöglichkeiten es bei Gewaltbetroffenheit gibt. In das Projekt sind auch Pädagogen mit einer Konferenz zum Thema „Prävention, Erkennen von Gewaltdynamiken und Sensibilisierungsarbeit im beruflichen Kontext und fachliche Hilfe“ sowie Eltern durch eine ausführliche Information eingebunden.

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Herzogenburg Privatstiftung.

