Pönninger Löschteich wurde neu gestaltet

In Kapellns Katastrale Pönning ist der Löschteich neu gestaltet worden. Mit den ersten Arbeiten, der Reinigung des Löschteiches, begann man bereits im Vorjahr. Um die Rundumgestaltung bestmöglich umzusetzen, wurde in mehreren Arbeitsschritten die Bepflanzung von Bäumen und Sträuchern durchgeführt. Schließlich ist auch eine neue Sitzgelegenheit für die Einwohnerinnen und Einwohner von Pönning errichtet worden, damit in Zukunft einem gemütlichen Zusammentreffen der Dorfgemeinschaft nichts mehr im Wege steht. Kürzlich konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Bürgermeister Alois Vogl: „Es freut uns, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ durchgeführt zu haben, um für die Zukunft einen Schritt für den Klimaschutz zu setzen und die altbekannten Dorfplatzerln aufrecht zu erhalten."

Der Löschteich und das Areal rundherum erstrahlen in neuem Glanz. Foto: Marktgemeinde Kapelln