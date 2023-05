Studenten bringen Herzogenburger Stiftsarchiv auf Vordermann

Das Augustiner-Chorherrenstift wurde im Jahr 1112 von Bischof Ulrich von Passau in St. Georgen an der Traisen gegründet und 1244 nach Herzogenburg verlegt. Es beherbergt in seinem Archiv nicht nur das Schriftgut seiner eigenen Geschichte, sondern auch Bestände der in josephinischer Zeit aufgelassenen Chorherrenstifte St. Andrä an der Traisen und Dürnstein sowie des ehemaligen Dürnsteiner Klarissenklosters.

Das Archiv ist das Gedächtnis des Klosters und zugleich Teil eines kulturellen Erbes des Landes NÖ. Zum Stiftsarchiv gehören Unterlagen über das Haus und den Konvent, über die Stiftspfarren und Bauaufgaben des Klosters, das Kanzleiarchiv der ehemaligen Grundherrschaft sowie Akten aus Verwaltung und Wirtschaft. Es ist nicht nur eine Aufbewahrungsstätte, sondern erfüllt erst dann seine eigentliche Funktion, wenn man die gesuchten Stücke auch wiederfindet. Die Voraussetzung dafür sind die langfristige Aufbewahrung der Archivalien und eine angestrebte lückenlose Erschließung des gesamten Archivguts. Es wird dadurch zu einer wichtigen Quellenbasis für Wissenschaft und Forschung, die für jeden Interessenten zugänglich ist.

Bis ins 19. Jahrhundert wurde die Erschließung und Bearbeitung immer wieder vorangetrieben, in den 1930er Jahren erfolgte die Aufnahme des Aktenbestandes in einem Zettelkatalog – und eine vage Einteilung in 49 Sachgruppen entstand. Seit den 1990er Jahren ist das Stiftsarchiv in klimatisch adaptierten Räumen mit geeignetem Regalsystem untergebracht, Ende 2020 wurden säurefreie Archivkartons und Umschläge für den gesamten Aktenbestand angekauft und 2021 wurde mit der Umbettung des Archivguts begonnen.

Akten, die seit mehr als 100 Jahren in klein verschnürten Bündeln untergebracht waren, werden unter fachlicher Aufsicht aufgeschnürt, gereinigt und inhaltlich kontrolliert und erschlossen. Sie werden danach in die Kartons und Umschläge umgebettet, beschriftet und etikettiert. Die Dokumentation erfolgt in der Archivdatenbank des Stiftes.

Schon in der vorlesungsfreien Zeit heuer im Februar wurde dieses Projekt mit Studenten vom Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien begonnen, während der Sommermonate soll es unter Anleitung und Koordination von Stiftsarchivar Quirinus Greiwe und der Archivarin Susanne Barabas abgeschlossen werden.

