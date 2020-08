Während von der ehemaligen Nemschitz-Halle praktisch nichts mehr übrig ist, herrscht in der Kremser Straße nach wie vor Ruhe. Erst im Oktober 2019 wurden vom Verwaltungsgerichtshof alle Einsprüche gegen das Bauverfahren zurückgewiesen.

„Es war schon vor der Coronazeit nicht einfach, einen Hotel-Investor zu finden. Durch Corona ist alles noch schwieriger geworden“, erklärt Vorstandsdirektor Peter Forthuber von der Gedesag. Sehr wahrscheinlich ist ein Schwenk: „Aus derzeitiger Sicht geht das Ganze auch in Richtung Gesundheitseinrichtung“, blickt Forthuber voraus.

Alex Erber Nemschitz-Halle dient als Beispiel

Zur Erinnerung: „Rund um das geplante Hotelprojekt in der Kremser Straße könnte in der Vorwoche die entscheidende Bewegung erfolgt sein. Investor Thomas Höhrhan hat den von der Stadtgemeinde vorgefertigten Vertrag notariell unterfertigt.“ Diese Zeilen aus der NÖN stammen vom Oktober 2014.

Und weiter: „Wir ziehen das Ganze jetzt durch“, kündigt Höhrhan an. Zu einem Zeitrahmen oder Details schweigt er beharrlich: „Rund um dieses Projekt wurde schon so viel Blödsinn verzapft, dass ich dazu vorerst nichts mehr sagen möchte.“

Im Jänner 2015 herrschte noch Optimismus: „Nachdem wir nach intensiven Projektvorbereitungen und Verhandlungen den Kaufvertrag für die benötigten Liegenschaften Ende September abschließen konnten, haben wir die Planungen für ein Projekt dieser Dimension in Rekordzeit vorangetrieben“, sagt Höhrhan. Das Hotel mit vorläufig 25 Zimmern im gehobenen Drei-Sterne-Niveau, die 35 Wohnungen und die großzügige Gastronomie sollten das Stadtbild im Bereich der Bruckner-Kurve stark verändern. Und weiter hieß es in der NÖN: „Höhrhan will das Projekt noch im ersten Halbjahr 2015 der Öffentlichkeit vorstellen, der Baubeginn ist für Ende des Jahres vorgesehen. Als Bauzeit werden eineinhalb bis zwei Jahre anberaumt.“ Und nun schreiben wir August 2020 . . .