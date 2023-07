Wölblingerinnen sammeln gebrauchte Schultaschen

Eine ganz tolle Sache, die in aller Stille und im Hintergrund in Oberwölbling passiert: Seit Jahren schon bemüht sich Volksschullehrerin Helga Iciren mit ihren Unterstützerinnen Christa Mößner und Martina Graf um das Rucksackprojekt, das eine Ergänzung zum Schulernährungsprogramm der Organisation „Mary's Meals“ ist. Dabei geht sie in verschiedene Schulen und macht dieses Projekt bekannt, um gebrauchte Schultaschen zu sammeln und zu füllen. Ob Hefte, Schreibzeug, Hygieneartikel oder Sandalen, Spitzer oder Radiergummis, T-Shirts oder kleine Bälle, alles wird benötigt, was Kinder für die Schule brauchen. Insgesamt wurden schon mehrere hundert Rucksäcke gefüllt, nach Wien gebracht und von dort aus zu den Ärmsten der Armen gebracht. Wenn man die Fotos mit den strahlenden Kinderaugen sieht, weiß man, dass dieses Projekt etwas ganz Wertvolles ist. Für Kinder in den ärmsten Ländern bedeutet ein Schulrucksack eine ganz besondere Kostbarkeit.