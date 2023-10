Inzersdorfer Landjugend errichtete Gerätehaus

In Summe haben sich 109 Landjugend-Gruppen zwischen Puchberg am Schneeberg und Zwettl mit über 2.500 Mitgliedern und 110.000 Stunden am Projektmarathon beteiligt. Von der Gestaltung netter Plätze, über die Errichtung von Aussichtsplattformen, bis hin zur Aufstellung von Geräten für Kinderspielplätze, wurde erneut einiges für die gesamte Bevölkerung im Land geschaffen – und die Landjugend Inzersdorf war auch dabei.

Sie errichtete am Gelände des Volksschul-Spielplatzes ein Gerätehaus mit Grundfestung und Pflasterung sowie Bepflanzung, sodass die Kinder die Spielgeräte nicht mehr ins Schulhaus tragen müssen, sondern dort unterbringen können – und für das große runde Gartenhaus, das bisher nur mit Bänken versehen war, wurden Tische dazugebaut. Die Umsetzung musste innerhalb von 42,195 Stunden erfolgen.

Der Projektmarathon der Landjugend NÖ ist ein fixer Bestandteil der gemeinnützigen Arbeit der Landjugendgruppen und zählt als Projektwettbewerb zu einer besonderen Herausforderung. Das Ziel, gemeinsam ein Projekt im eigenen Ort umzusetzen, verfolgen jährlich mehrere tausend Landjugendmitglieder. Das Erfolgsrezept beinhaltet individuelle Projekte, die Kompetenz der Jugendlichen, den Anreiz als Team aufzuzeigen, medienwirksames Auftreten, die Zusammenarbeit mit dem Projektpartner und die herausragende Gemeinschaft an den Wochenenden.