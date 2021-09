Am vergangenen Freitag übernahm die Landjugend Kapelln um 15.30 Uhr die Aufgabe für den heurigen Projektmarathon: In 42 Stunden soll ein Begegnungsplatzerl am Perschling-Radweg beim Friedhof in Kapelln errichtet werden.

Am Sonntag konnten dann die perfekte Lösung dieser Aufgabe und darüber hinaus noch die Reinigung der Perschlingstiegen und Aufstellung weiterer Sitzbankerl präsentiert werden: Mit Gesang stellte die Landjugend mit der Leiterin Lisa Wendl und Leiter Kilian Vogl ihr Projekt vor.

Bürgemeister Alois Vogl lobte den Einsatz der Jugendlichen für die Allgemeinheit und verwies auf die Sponsoren, die durch ihre Unterstützung die Kosten für die Gemeinde gering gehalten hätten.

Mehr darüber lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN.