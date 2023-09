Landjugend gestaltete Brunnenplatz um und restaurierte ein Marterl

Auch dieses Jahr nahm die Landjugend Statzendorf die Herausforderung an, in Kooperation mit der Pfarre ein gemeinnütziges Projekt umzusetzen. Die Challenge wurde von den Vertretern der Pfarre (Pfarrgemeinderätin Karin Neuwirth und Pfarrkirchenrätin Anna Hirschböck) und der Landesbeirätin (Lisa Wendl) an die Landjugend übergeben. Schauplatz war heuer die Rottersdorfer Kirche, wo die Umgestaltung eines Brunnenplatzes und die Restaurierung des Marterls zu bewältigen war. Innerhalb der drei Tage zog die soziale Aktion unter dem Motto „Pforrbrunn, do geht auf d'Rottersdorfer Sunn“ viele Besucher und Sponsoren an. 42,195 Stunden harter und gemeinschaftlicher Arbeit später hatte die Landjugend die Aufgabe gemeistert. Voller Stolz konnte die Gruppe Jugendlicher das gelungene Projekt vor der interessierten Dorfgemeinschaft präsentieren.