Landjugend Kapelln bewies grünen Daumen

Die Landjugend Kapelln hat nach der Sonntagsmesse in der Filialkirche Katzenberg die Ergebnisse des heurigen Projektmarathons präsentiert. Nach 2021 hatte sich die Landjugend entschlossen, heuer wieder am Projektmarathon teilzunehmen, und erhielt folgende Aufgabenstellung: In allen Katastralen der Marktgemeinde Kapelln sollten die öffentlichen Rabatte gepflegt, neu bepflanzt, allenfalls Sträucher geschnitten und Unkraut entfernt werden. Insbesondere wurde ein Baum bei der Friedenswarte in Rassing gepflanzt und die Petrusstatue in Kapelln renoviert. In einigen Ortschaften sind neue Nützlingshotels aufgestellt worden. Leiterin Hanna Markgraf und Obmann Gregor Wendl stellten das Projekt gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Landjugend in Reimform vor, Lisa Wendl dankte im Auftrag der Bezirksleitung. Eine Videopräsentation zeigte „Vorher-Nachher"-Situationen und informierte über das Werden des Projekts.

ÖVP-Bürgermeister Alois Vogl lobte das Engagement der Landjugend und lud mit Blick auf die im Jahr 2025 bevorstehenden Gemeinderatswahlen zur politischen Aktivität ein.