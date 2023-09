Landjugend Reichersdorf-Nussdorf im Sanierungseinsatz

Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder der Landjugend Reichersdorf-Nussdorf im Rahmen des Projektmarathons wieder ein gemeinnütziges Projekt in der Gemeinde abgeschlossen. Innerhalb von 42,195 Stunden machten sie es sich zur Aufgabe, bereits bestehende Projekte wieder zu sanieren. Dabei wurden die Bushaltestellen in Nussdorf und Franzhausen geschliffen und bekamen einen neuen Anstrich. Auch der Weg zum Parapluiberg wurde wieder ausgeschnitten und den Wegweisern neuer Glanz verliehen. Dank der Hilfe der fleißigen Mitglieder konnten die Vorhaben rasch verwirklicht werden.

Markus Pöll voll im Einsatz beim Projektmarathon. Foto: privat