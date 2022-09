Landjugend Reichersdorf schuf zwei Bücherzellen

Auch in diesem Jahr hat sich die Landjugend Reichersdorf-Nussdorf am Projektmarathon beteiligt. 42,195 Stunden hat man dabei Zeit, ein Projekt zu beginnen und zu vollenden.

Die Jugendlichen haben heuer die ehemaligen Telefonzellen in Reichersdorf und Franzhausen in Bücherzellen umgewandelt. An drei Tagen wurde fleißig geschliffen, gestrichen und geschraubt sowie Werbung für das Projekt gemacht.

Mithilfe von Flyern wurde die Bevölkerung um Bücherspenden gebeten, damit die Bücherzellen gleich von Beginn an gefüllt sind. Bei einer solchen Bücherzelle handelt es sich um eine Tauschbörse für Leseratten. Alte Bücher können gerne mitgebracht werden und im Gegenzug kann man dort stöbern und neue Bücher aussuchen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.