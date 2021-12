Region Herzogenburg: Gesunde Ernährung als Vorsatz für 2022

Das Jahr 2021 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Die NÖN fragte deshalb bei Persönlichkeiten der Region nach ihren Neujahrsvorsätzen.

Richard Waringer hat für 2022 eigentlich keinen Vorsatz. Kopitz

Vorsatz für das neue Jahr hat Herzogenburgs Vizebürgermeister Richard Waringer eigentlich keinen – „Außer dem, dass ich mich den anderen gegenüber so vorbildlich verhalte, wie man es von mir erwartet. Auf alle Fälle erwarte ich mir, dass wir das alles nachholen können, was wir in den beiden letzten Jahren Corona-bedingt versäumt haben oder verschieben mussten. Für mich persönlich gibt es auch einige Anlässe, die ich nicht so feiern konnte, wie ich eigentlich wollte: Da waren zum Beispiel mein 30. Geburtstag und die Geburt meiner Tochter“, so Waringer.

Auch Thomas Woisetschläger , Vizebürgermeister aus Traismauer, hat seit einigen Jahren keinen Neujahrsvorsatz mehr.

„Es ist schwierig, sich etwas fix vorzunehmen – oft kommt es anders, als man denkt. Daher lasse ich die Geschehnisse und Herausforderungen auf mich zukommen. Natürlich versuche ich, auf meine Gesundheit zu achten, aber das ist kein fixer Vorsatz, sondern eine Lebensgrundeinstellung. Angesichts der Pandemie und deren Auswirkungen habe ich keine wirkliche Erwartungshaltung fürs nächste Jahr. Vielmehr habe ich die Hoffnung, dass die Menschheit die Pandemie langsam in den Griff bekommt.“

Wölblings Vizebürgermeister Peter Hießberger wünscht sich Zufriedenheit und Geschlossenheit. „Und genau dies nehme ich mir auch selbst vor. Zufrieden zu sein, mit dem was man hat, sich gegenseitig zu akzeptieren und zu respektieren in der bunten Welt.“

Daniel Weis , Vizebürgermeister von Perschling, wünscht sich vor allem eine Rückkehr zur Normalität: „Ich möchte vor allem die sozialen Kontakte, die in den letzten Monaten sehr gelitten haben, wieder intensivieren.“

Für die Gemeinde Perschling erwartet Weis die Fortsetzung des in den letzten Jahren begonnenen erfolgreichen Weges: „Vor allem die Firmenansiedlung im Betriebsgebiet und die Siedlungstätigkeit sind deutlich gewachsen. Ich wünsche mir nur, dass es nicht zu rasch geht, dann werden wir alle davon profitieren.“

Weniger Stress nimmt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder vor. „Ich bin 60, also deutlich über der Lebensmitte. Daher nehme ich mir für 2022 vor, mich vor allem mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun. Ich will bewusster überlegen, welche Situationen besonders belastend sind und versuchen, diese zu vermeiden. Tja, ein Vorsatz ist, den Termin-Stress durch Beruf und Feuerwehr besser in den Griff zu bekommen. Gesunde Ernährung, Sport und gute Bücher sind wie in den letzten Jahren auch 2022 wichtig für mich.“